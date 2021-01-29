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جلسة نظر تجديد حبس باتريك جورج يوم 1 فبراير

    (أنسامد) - يناير 29 - روما - ذكرت صفحة باتريك جورج على فيس بوك اليوم انه تم تحدد يوم -الاثنين ١ فبراير- جلسة نظر تجديد حبس باتريك جورج امام محكمة الجنايات.

    وأضافت الصفحة نذكركم ان باتريك تم تجديد حبسه لمدة ١٥ يوم في اخر جلسه بتاريخ ١٧ يناير الجاري. و اننا مازلنا نأمل في ان يتم اخلاء سبيله في اسرع وقت ليعود لاسرته و جامعته بعد ان تم القبض عليه تعسفيا منذ قرابة العام و بالتحديد يوم ٧ فبراير ٢٠٢٠. (أنسامد).

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