جلسة نظر تجديد حبس باتريك جورج يوم 1 فبراير

(أنسامد) - يناير 29 - روما - ذكرت صفحة باتريك جورج على فيس بوك اليوم انه تم تحدد يوم -الاثنين ١ فبراير- جلسة نظر تجديد حبس باتريك جورج امام محكمة الجنايات.



وأضافت الصفحة نذكركم ان باتريك تم تجديد حبسه لمدة ١٥ يوم في اخر جلسه بتاريخ ١٧ يناير الجاري. و اننا مازلنا نأمل في ان يتم اخلاء سبيله في اسرع وقت ليعود لاسرته و جامعته بعد ان تم القبض عليه تعسفيا منذ قرابة العام و بالتحديد يوم ٧ فبراير ٢٠٢٠. (أنسامد).