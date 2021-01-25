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دي مايو:الحوار مع مصر ليس على حساب حقوق الإنسان
رئيس مجلس النواب :لن تنوقف حتى الوصول إلى الحقيقة
    (أنسامد) - يناير 25 - روما - قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو - بمناسبة ذكري وفاه الباحث الإيطالي جوليو ريجيني - "أنه منذ 5 سنوات ونحن نطالب بتحقيق العدالة لجوليو لكن ذلك لم يتحقق ، لمدة خمس سنوات كانت عائلة رجيني وكنا نحن نطالب بتحقيق العدالة ، لكنها لم تتحقق بعد ".

    في مداخلة للمجلس الأوروبي ، أضاف دي مايو "لقد توصل المدعي العام في روما مؤخرا إلى نتيجة في التحقيقات التي حددت مسؤوليات بشكل جاد وقريبا سوف يخضعون للمحاكمة. دعوني أكون واضحا تعتقد إيطاليا أن مصر محاور مهم في البحر الأبيض المتوسط ;;، ونعتقد أن مهمتنا في أوروبا هي بدء حوار صريح وبناء وشفاف مع القاهرة ، لكن لا يمكن أن يحدث ذلك على حساب حقوق الإنسان ".

    ومن جهته كتب روبرتو فيكو رئيس مجلس النواب الإيطالى على صفحته على فيس بوك متوجها لجوليو ريجينى" لن نتوقف أبدا ، حتى يكون لدينا تصور كامل عن المسؤولين والمتورطين. بعد خمس سنوات من اختفاء جوليو، نفكر في أحبائه ، باولا ، كلاوديو وإيرين ونفكر أيضا في كل حالة مشابهة لجوليو في مصر وحول العالم ، ولهم نكرس البحث عن الحقيقة . " (أنسامد).

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