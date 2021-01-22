مجلس خارجية الاتحاد الأوروبي يناقش حقوق الانسان في مصر

(أنسامد) - يناير 22 - روما - يتضمن جدول أعمال مجلس خارجية الاتحاد الأوروبى خلال اجتماعه المقرر انعقاده يوم الإثنين بندا حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بعد مرور خمس سنوات على وفاة جوليو ريجيني، وفي ضوء حالات حقوق الانسان خلال الأشهر الأخيرة، مثل قضية باتريك زكي.



وذكرت مصادر دبلوماسية أوروبية أنه لن تكون هناك قرارات بشأن قضية حقوق الانسان، ولكن مداخلات من قبل الوفود الرئيسية المعنية.



وأشارت إلى مناقشات الاتحاد الأوروبي في الماضي بشأن قضايا المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي كان لها تأثير في إطلاق سراحهم.



(أنسامد).



