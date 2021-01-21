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ريجينى:طلب محاكمة 4 أفراد من المخابرات المصرية
المدعي العام:بتهمة إختطاف وتعذيب وقتل الباحث
    (أنسامد) - يناير 21 - روما - طلب مكتب المدعي العام في روما توجيه لائحة اتهام بحق أربعة من أفراد المخابرات المصرية المتهمين باختطاف وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي وجد ميتا في مصر في فبراير 2016.

    الأربعة متهمين هم : الجنرال طارق صابر ، أثار كامل محمد إبراهيم ، حسام حلمي ، مجدي إبراهيم عبد الشريف ، تتراوح التهم بين الخطف المتكرر والتواطؤ في القتل العمد والتواطؤ في الإصابة الشخصية الخطيرة.

    في مذكرة ، ذكر المدعي العام في كابيتولين أنه "اليوم ، في إجراءات اختطاف وتعذيب وقتل جوليو ريجيني ، حيث لم تحدث وقائع جديدة بعد الإخطار بنتائج التحقيقات ، قدم طلب لائحة الاتهام في مكاتب قاضي الجلسة التمهيدية ضد أربعة مواطنين مصريين ينتمون لجهاز الأمن ".

    (أنسامد).

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