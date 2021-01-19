تجديد حبس باتريك جورج زكي 15 يوما

(أنسامد) - يناير 19 - روما - قررت محكمة جنايلت القاهرة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة يوم الاحد 17 يناير تجديد حبس باتريك جورج زكي احتياطيا 15 يوما.



باتريك جورج زكي ، طالب دراسات عليا مصري بجامعة بولونيا بإيطاليا، محتجز في مصر منذ 7 فبراير 2020. يدرس زكي للحصول على درجة الماجستير في برنامج إيراسموس موندوس في دراسات المرأة والجندر من جامعة بولونيا. كما يقوم بإجراء البحوث والدعوة حول قضايا النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان من خلال المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)، وهي منظمة لحقوق الإنسان تتخذ من القاهرة مقراً لها.



كانت السلطات المصرية ألقت القبض على الباحث المصري من مطار القاهرة أثناء عودته من ايطاليا يوم 8 فبراير الماضى تنفيذا لقرار النيابة العامة بقسم ثان المنصورة وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعدما وجهت له تهم إشاعة أخبار وبيانات كاذبة، والتحريض على التظاهر دون الحصول على تصريح، والتحريض على قلب نظام الحكم، وإدارة واستخدام حساب على الشبكة المعلوماتية بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالأمن القومي. (أنسامد).



