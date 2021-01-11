توقيع دي مايو مذكرة تفاهم بين إيطاليا والمملكةالسعودية

انسامد - 11 يناير - كانون الثاني - وقع وزير الخارجية لويجي دي مايو ونظيره السعودي فيصل بن فرحان مذكرة تفاهم لإطلاق حوار استراتيجي ثنائي بين إيطاليا والمملكة العربية السعودية.



كما حث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في محافظة العُلا مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، سبل تعزيز التعاون الثنائي، بالإضافة إلى استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.



كما جرى - خلال اللقاءاستعراض النتائج والحلول التي قدمتها رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين للعام 2020، والتنسيق مع الدول الأعضاء لاستكمالها وتعزيزها خلال رئاسة إيطاليا المقبلة للمجموعة في العام الحالي 2021.



ثم وقع الوزيران مشروع مذكرة تفاهم في شأن الحوار الاستراتيجي بين وزارتي الخارجية في البلدين، وذلك بهدف تعزيز الشراكة المتينة بين البلدين الصديقين.



