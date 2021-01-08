تضاعف عدد المهاجرين عبر وسط البحر المتوسط العام الماضي

أنسامد - 8 يناير/ كانون الثاني - قالت وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس) اليوم / الجمعة / إن عدد حالات الهجرة غير الشرعية عبر طريق وسط البحر المتوسط ​تضاعف ​ثلاث مرات تقريبًا في عام 2020 ليتجاوز 35600، مما يجعله أكثر طرق الهجرة نشاطا في أوروبا.



وجاء في بيان لوكالة فرونتكس : على الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد محاولات الهجرة التي تنطلق من تونس، فإن المهاجرين غير الشرعيين الذين تم اكتشافهم على هذا الطريق غادروا ليبيا.



سجلت جزر الكناري عددًا قياسيًا من المهاجرين الوافدين إلى شواطئها في عام 2020، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في محاولات الهجرة غير الشرعية خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام.



تم رصد أكثر من 22600 محاولة غير شرعية لعبور الحدود في الاجمالي فى طرق الهجرة في غرب إفريقيا، أي ثمانية أضعاف حصيلة العام السابق، في أعلى حصيلة منذ أن بدأت فرونتكس في جمع البيانات في عام 2009.



كما زاد عدد المهاجرين غير الشرعيين على طريق غرب البلقان بأكثر من 75% ليصل إلى حوالي 27000.



