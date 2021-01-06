ايطاليا ترحب بالمصالحة الخليجية

انسامد - 6 يناير - كانون الثاني - اعلنت إيطاليا عن ترحيبها بنتائج قمة مجلس التعاون الخليجي في 5 يناير باعتماد ′ بيان العلا ، الذي يمثل بداية تطبيع العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي و الإعلان عن فتح الأجواء السعودية مع قطر ". في بيان لها اكدت وزارة الخارجية الايطالية ان إعادة استئناف العلاقات الطبيعية بين دول مجلس التعاون الخليجي يعد منطلقا أساسيا لزيادة الاستقرار والأمن في المنطقة. واعربت الوزارة عن ترحيبها بجهود الوساطة الكويتية المتواصلة ، وبقوة الدفع المقدمة من الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة. و اكد البيان في النهاية علي تأييد ايطاليا علي دعمها الالتزام البناء من الطرفين بالتغلب على النزاع .



