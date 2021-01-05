الحكومة الايطالية تطلب ممرضات من تونس لمواجهة الجائحة

انسامد - 5 يناير - كانون الثاني - تقوم الحكومة الايطالية باعداد اتفاقية مع الحكومة التونسية لارسال ممرضات تونسيات الي ايطاليا.



ياتي القرار في اعقاب تفشي فيروس كورونا في دار مسنين سان ريمو حيث اعلن عن اصابة 86 مسن من اجمالي130 بالاضافة الي20 عامل في الدار .



صرح عمدة سان ريمو البرتو بيانكيري ان جميع النزلاء خضعوا للفحص و قد تبين ان 84 من المصابين لم تظهر عليهم اية اعراض بالاضافة الي مريض واحد تم عزله وقائيا .. ويخضع جميع النزلاء للعزل التام لاكثرمن اسبوع وفقا للبروتوكول المتبع.



واضاف انه تم حشد كل الجهود لمدة 6 ايام وقام الجميع بعمل رائع بدئا من تشخيص الحالات وعزل الحالات انفراديا ومتابعة كل حالة ..واكد علي ضرورة تخطي هذه المرحلة الحرجة وهي الاكثر صعوبة واعرب عن امله نهاية الوباء باسرع وقت ممكن بفضل الاجراءات الصارمة المتبعة بالاضافة الي تناول التطعيم بعد اصابة النزلاء واطقم العاملين وهو امر كان متوقعا.



