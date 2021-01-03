متحف للأغنية الإيطالية في مدينة سان ريمو

أنسامد - 3 يناير/ كانون الثاني - أعلن عمدة مدينة سان ريمو الايطالية ألبرتو بيانشيري البدء في انشاء متحف للأغنية الإيطالية اعتبارا من العام الجاري 2021 بعد موافقة مجلس المدينة على مخطط المشروع.



وصرح بيانشيري قائلا : لقد عملنا على ذلك منذ ما يقرب من عامين.



اليوم بعد أن وافقنا على مخطط المشروع، يمكنني القول أخيرًا إن العام الجديد سيشهد بداية الطريق الذي سيؤدي إلى ولادة متحف غير مسبوق للأغنية الإيطالية.



ووافق مجلس المدينة على اتفاقية انشاء المتحف بين بلدية سانريمو وشركة Calvi Ceschia Viganò للتصميمات، المروجة للمشروع وملكية المبنى التاريخي الذي سيضم المتحف والذي يعود لعائلة بوريا دولمو.



وأضاف بيانشيري : تم عرض المشروع لأول مرة منذ عامين. ومن الناحية الثقافية، اقتنعت به على الفور نظرا لطموحه الخاص ورؤيته المبتكرة ذات التقنية العالية والوسائط المتعددة، والانفتاح على الأحداث الجارية المحيطة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يستقبل المتحف زائريه 365 يومًا في السنة نظرا لمكانته الدولية القوية.



وتابع : تمتلك سان ريمو أخيرًا مشروعًا قويًا لتعزيز مهرجان الأغنية الإيطالية على مدار العام. إنه أيضًا دليل قوي يوضح استمرار سان ريمو في جذب الاستثمارات الخاصة، كما حدث بالفعل في السنوات الأخيرة في الموضة وفي القطاع البحري والفنادق الفاخرة والثقافة.



ونوه عمدة مدينة سان ريمو إلى أن الإدارة على يقين من أن "المشروع سيكون قادرًا على تعزيز ذلك التراث الثمين الذي يمثله مهرجان سان ريمو وتاريخه الغني في عيون العالم، بينما سيمثل من وجهة نظر سياحية قطبًا قويًا جديدًا لجذب السياح الدوليين، مع قدرته على ترسيخ دور سان ريمو كمدينة عالمية ووجهة سياحية يمكن تجربتها وتقديرها على مدار العام.



