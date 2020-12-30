اكتشاف مطعم وجبات سريعة اثري في بومبي

انسامد - 30 ديسمبر - كانون الاول - اكتشف علماء الآثار في بومبي الإيطالية، المدينة التي دفنت في ثوران بركاني عام 79 بعد الميلاد، متجرا للأطعمة والمشروبات الساخنة مرسومة على جدران هذه الآثار، ويبدو أن المتجر كان يقدم الطعام قديما للمارة الرومان.



وقد تم اكتشاف المتجر، المعروف باسم تيرموبوليم ، وهي كلمة لاتينية تعني "عداد المشروبات الساخنة". وعثر على بقايا اطعمة في الجرار التي تم اكتشافها و هي ترجع الي ما يقرب من 2000 عام.. الجرار المصنوعة من الطين تحتوي على طعام ساخن قام صاحب المتجر بإنزاله في منضدة ذات ثقوب دائرية.



كما زينت واجهة المنضدة بلوحات جدارية ذات ألوان زاهية، بعضها يصور حيوانات كانت جزءا من مكونات الطعام المباع، مثل دجاج وبطتين بالاضافة الي صورة لعروس البحر و اخري لكلب و ثالثة لديك.



وعثر علماء الآثار أيضا، على وعاء شراب برونزي مزخرف يعرف باسم "باتيرا"، وأواني خزفية تستخدم لطهي اليخنات والحساء وقوارير النبيذ والأمفورا.



