تونس:انتهاءالدورة الأربعين لمهرجان توزر الدولي

انسامد - 29 ديسمبر - كانون الاول - انتهت الدورة الأربعون لمهرجان
توزر الدولي للشعر في تونس و التي اقيمت في الفترة ما بين 24
ديسمبر حتى 27 ديسمبر .
و يعتبر هذا المهرجان من أهم الأحداث الأدبية في الوطن العربي. وقد
مثلت إيطاليا في هذا الحدث ماريكا جوفي ومارينا براتشي وسلفاتوري
نابا.
ومن بين المشاركين البارزين ، الشاعرة الكوبية غارسيا هيرنانديز ،
السفيرة الثقافية للمهرجان.. الشاعر الأرجنتيني خورخي ألاسيفيتش ؛
ارجان كالكو من ألبانيا.. الاسباني جوان جوزيب بارسيلو آي بوكا.
النرويجية مارجريت آن واديكور وكولومبيا لوز إلينا أرياس سوتو.
تقع مدينة توزر في واحة على هامش الصحراء الكبرى ، جنوب غرب
العاصمة تونس (التي تقع على بعد حوالي 450 كم) والشمال الغربي من
شط الجريد ..المكان يحيط به أكثر من 1000 هكتار من أشجار النخيل ،
مع أكثر من 400000 شجرة تروى بالمياه من 200 ينبوع في رأس العون.
توزر هي أيضًا المدينة الأصلية للشاعر التونسي المحترم أبو القاسم
الشبي (أبو القاسم الشابي) ، الذي اشتهر بشكل خاص بكتابة القصيدة
التي يعزف عليها النشيد الوطني التونسي وكتابة القصيدة المؤثرة إلى
طغاة العالم.