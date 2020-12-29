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تونس:انتهاءالدورة الأربعين لمهرجان توزر الدولي
    انسامد - 29 ديسمبر - كانون الاول - انتهت الدورة الأربعون لمهرجان توزر الدولي للشعر في تونس و التي اقيمت في الفترة ما بين 24 ديسمبر حتى 27 ديسمبر . و يعتبر هذا المهرجان من أهم الأحداث الأدبية في الوطن العربي. وقد مثلت إيطاليا في هذا الحدث ماريكا جوفي ومارينا براتشي وسلفاتوري نابا. ومن بين المشاركين البارزين ، الشاعرة الكوبية غارسيا هيرنانديز ، السفيرة الثقافية للمهرجان.. الشاعر الأرجنتيني خورخي ألاسيفيتش ؛ ارجان كالكو من ألبانيا.. الاسباني جوان جوزيب بارسيلو آي بوكا.

    النرويجية مارجريت آن واديكور وكولومبيا لوز إلينا أرياس سوتو. تقع مدينة توزر في واحة على هامش الصحراء الكبرى ، جنوب غرب العاصمة تونس (التي تقع على بعد حوالي 450 كم) والشمال الغربي من شط الجريد ..المكان يحيط به أكثر من 1000 هكتار من أشجار النخيل ، مع أكثر من 400000 شجرة تروى بالمياه من 200 ينبوع في رأس العون.

    توزر هي أيضًا المدينة الأصلية للشاعر التونسي المحترم أبو القاسم الشبي (أبو القاسم الشابي) ، الذي اشتهر بشكل خاص بكتابة القصيدة التي يعزف عليها النشيد الوطني التونسي وكتابة القصيدة المؤثرة إلى طغاة العالم.

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