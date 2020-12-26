إيطاليا تصادر شحنة مخدرات مرتبطة بـ«حزب الله»

أنسامد - 26 ديسمبر / كانون الأول - صادرت السلطات الإيطالية شحنة مخدرات مرتبطة بـ«حزب الله» اللبناني».



وقالت السلطات الإيطالية أمس الجمعة أنها ضبطت حوالي 15 طنا من مخدر الأمفيتامين (الكبتاغون) تصل قيمتها المالية إلى نحو مليار دولار، فيما تبين بعد البحث أن «حزب الله» وراءها. وبحسب التحقيق الذي أشرفت عليه نيابة نابولي، كانت المخدرات موجودة في ثلاث حاويات مشبوهة تتضمن أوراقا معدة للاستخدام الصناعي وعجلات حديدية. وكشف التقرير أن مصدر المخدرات سوريا، وكانت السلطات الإيطالية تعتقد سابقا أن تنظيم «داعش» يقف خلفها، غير أن عمليات البحث والتحقيق أظهرت أن النظام السوري و«حزب الله» هما اللذان يقفان وراءها.



