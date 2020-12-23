انطلاق مشروع معالجة مياه الصرف الصحي التونسي الإيطالي تريزور

انسامد - 23 ديسمبر - كانون الاول - دخل مشروع معالجة مياه الصرف الصحي التونسي الايطالي الذي يهدف معالجة مياه الصرف الصحي ..



يندرج تمويل المشروع كجزء من برنامج شركة ايني للتعاون عبر الحدود بين إيطاليا وتونس 2014-2020 و يهدف الي تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مجال أنظمة معالجة التكلفة للإدارة المستدامة لمياه الصرف والطين ، وتقليل المخاطر المرتبطة باستخدامها الزراعي في المناطق النائية للمناطق الساحلية المتوسطية.



تقوم من الجانب التونسي شركة تريزور لمعالجة المياه العادمة والحمأة المتبقية بواسطة المرشحات المزروعة والاستخدام الزراعي الدائم بدأ البرنامج في الأيام الأخيرة باجتماع افتراضي بدأت فيه أنشطة البحث والتجريب رسميًا.



تتكون الشراكة المشاركة في المشروع من: المعهد الوطني للبحوث في جينى الريفية في تونس؛ بالتعاون مع وزارة الزراعة والإمداد الغذائي والبيئة -وجامعة كاتانيا ؛ مدينة سكيكلي و الإدارة الإقليمية للزراعة والتنمية الريفية وصيد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط ​ - في باليرمو ؛ مركز البحوث والتقنيات في تونس ؛ والمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس .



وقد اقيم المشروع من اجل وقف تدهور الموارد المائية في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​، من حيث الكمية والنوعية مما يجعل استخدام الموارد غير التقليدية ، مثل مياه الصرف ، أمرًا ملحًا بشكل متزايد.



يشجع المشروع على استخدام العلاجات الطبيعية منخفضة التكلفة ، مثل تنقية النباتات ، والتي ، عند استخدامها في نهج متكاملة ، تعزز العلاقة بين المياه والطاقة والزراعة ومبادئ الاقتصاد الدائري ، مما يضمن مستويات عالية من الحفاظ علي البيئة والاستدامة الاقتصادية.



