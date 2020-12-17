الخارجيةالإيطالية- ليبيا:الإفراج عن صيادين إيطاليين محتجزين

انسامد - 17 ديسمبر - كانون الاول - اعلنت الخارجية الإيطاليةالإفراج عن صيادين إيطاليين محتجزين في ليبيا منذ سبتمبر الماضي من جهته كتي وزير الخارجية الايطالي لويجي دي ايو علي حسابه علي موقعالتواصل الاجتماعي تويتر"الصيادون لدينا أحرار".. وفي غضون ساعات قليلة سيتمكنون من معانقة عائلاتهم وأحبائهم مرة أخرى.



اضاف مايو ان الفضل في الافراج عنهم يرجع الي استخباراتنا الخارجية وجميع السلك الدبلوماسي الذي عمل على إعادتهم إلى الوطن.



كماوجه التحية الي مجتمع مازارا حيث ينتمي الصيادون .



و اكد مايو "تواصل الحكومة دعمها القوي لعملية تحقيق الاستقرار في ليبيا.. وهذا ما كررته أنا والرئيس جوزيبي كونتي اليوم خلال مقابلتنا مع حفتر في بنغازي...تحيا ايطاليا