ريجيني: تقديم أربعة مصريين للمحاكمة

أنسامد - 10 ديسمبر / كانون الأول - أغلق محامي روما التحقيق في قضية مقتل الطالب جوليو ريجيني، وقد صدرت إخطارات بإغلاق التحقيقات قبل طلب إحالة أربعة أعضاء من جهاز المخابرات المصرية للمحاكمة.



وسوف تكون لائحة الإتهام، وفقا للموقف ، خطف عدة اشخاص والتآمر على القتل والقتل المصحوب بعنف في حالة الإصابة الجسدية الجسيمة.



قد طلبت روما إحالة شخصا خامسا من المخابرات المصرية للمحاكمة. الواء طارق صابر ، وأثار كامل محمد إبراهيم ، وحسام حلمي ، ومجدي إبراهيم عبد الشريف على وشك الذهاب للمحكمة. هذا الأخير قيد التحقيق ومتهم بإلحاق أذى جسدي شديد بالإضافة إلى عمليات الاختطاف المتعددة. سيكون النيل من الشريف بسبب إفادات بعض الشهود التي إستمع إليها القضاة في الأشهر الأخيرة.



