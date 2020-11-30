مصر: إيطاليا هي بوابة الغاز إلى أوروبا

أنسامد - روما 30 نوفمبر / تشرين الثاني - صرح وزير البترول المصري طارق الملا أن إيطاليا " هي شريك مهم للغاية لمصر ، وهي البوابة إلى أوروبا. وبالنسبة للغاز المصدر من شرق البحر الأبيض المتوسط ، فمنفذنا هو شبكة أنابيب الغاز الإيطالية ".



جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر" حوار المتوسط 2020" المنعقد في العاصمة الإيطالية روما .



وأضاف الملا " نقدر الشراكة مع إيطاليا وإيني وعندما نتحدث عن شريكتنا إيني نتحدث عن أكبر منتج للغاز في مصر. لقد كانوا في بلدنا منذ أكثر من 65 عاما وأنشأوا شراكة استراتيجية مع مصر ومصداقية لم يتمتع بها أي من شركائنا".



وأوضح الوزير "أنهم منخرطون في البلاد ولدينا العديد من المشاريع ، ليس فقط في الاستكشاف والإنتاج ، ولكن أيضا في عمليات المصب " ،مضيفا " لدينا العديد من المبادرات معا في المستقبل".



