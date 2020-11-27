دي مايو:تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط

أنسامد - 27 نوفمبر / تشرين الثاني - أعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن أمله في مواصلة تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط ​​من خلال نهج يقوم على تعزيز البعد السياسي وتجديد التعاون الاقتصادي وتعزيز التكامل الإقليمي.



جاء ذلك في مؤتمر عبر الفيديو على المستوى الوزاري حول مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي، برئاسة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل.



ووفقا لبيان صادر عن الخارجية الايطالية، تم تنظيم الاجتماع الوزاري بهدف إعادة إطلاق وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وجيرانه الجنوبيين (المغرب ، الجزائر ، تونس وليبيا ومصر والأردن ولبنان وإسرائيل وفلسطين)، وكذلك في اطار مكافحة وباء كورونا المستجد.



