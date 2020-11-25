إيطاليا تطالب بالإفراج عن باتريك زكي وثلاث نشطاء حقوقيون

(أنسا) - روما ، نوفمبر 25- تواصل إيطاليا باهتمام شديد متابعة القصة المتعلقة باعتقال ثلاثة نشطاء مديري المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهي منظمة غير حكومية عمل فيها باتريك زكي الطالب المصري بجامعة بولونيا الايطالية و المسجون في مصر منذ فبراير الماضي بتهمة التحريض علي الفوضي من خلال صفحته علي الفيسبوك.



من جهته اجري السفيرالايطالي بالقاهرة جامباولو كانتيني مقابلة مع مساعد وزير الخارجية المصري لحقوق الإنسان والأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان السفير احمد جمال الدين. وبهذه المناسبة ، أعرب السفير الإيطالي عن قلقه الشديد من تشديد القمع ضد المجتمع المدني وأوضاع حقوق الإنسان في مصر ، فيما جدد مطالبته بالإفراج الفوري عن النشطاء الثلاثة وباتريك زكي.



في الخامس عشر من الشهر الجاري، أوقفت السلطات المصرية المدير الاداري بالمنظمة محمد بشير مسؤولا في منظمة حقوقية ووجهت له تهما من بينها "الانضمام لجماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة"، وفق ما أفادت المنظمة.



كما أمرت النيابة باحتجاز كريم عنارة مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في تهم مماثلة. ففي 18 نوفمبر/تشرين الثاني، اعتقلته قوات الأمن في منتجع شاطئ في دهب، جنوب سيناء، حيث كان يقضي إجازة. كما القت قوات الأمن القبض، مساء الخميس، على عضو في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ويدعى جاسر عبدالرازق المدير التنفيذى للمبادرة ووجهت له تهمة تمويل الارهاب و ممارسة نشاط غير مشروع.



