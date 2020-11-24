مجلس الوزراء الايطالي يصدق اليوم علي اتفاقية مع البحرين

انسامد - 24 نوفمبر - تشرين الثاني - يجتمع مجلس الوزراء الايطالي في السادسة من بعد ظهر اليوم لبحث التصديق علي الاتفاقية المبرمة بين الحكومة الايطالية ومملكة البحرين.



وتنص هذه الاتفاقية علي تعزيز التعاون المشترك في المجالات الثقافية والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والاعلاموالذي تم الاتفاق عليه في روما في الرابع من فبراير 2020.

كان وزيرخارجية البحرين خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة قد قام بزيارة الي ايطاليا في شهر فبراير الماضي تم خلالها التوقيع علي اتفاقيتين الاولي تتعلق بالخدمات الجوية و الثانية بالاعفاء من الحصول علي تاشيرة الاقامة للزيارات القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمية.

قال وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو بهذه المناسبة ان زيارة نظيره البحريني الي ايطاليا تعتبر نقطة تحول في العلاقات بين البلدين و اشار الي الاهتمام المتزايد من جانب العديد من الشركات الايطالية في قطاعات البنية التحتية والطاقة بالسوق البحريني .في نفس الوقت وقعت مجموعة النفط الايطالية ايني اتفاقية مع شركة تطوير البترول بحرينية لتوسيع افاق التعاون في قطاع الطاقة.