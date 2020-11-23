زكي:مصر،دبلوماسيون أوروبيون بالقرب من مكتب المدعي العام

انسامد - القاهرة 23 نوفمبر / تشرين الثاني - ممثلون دبلوماسيون من 12 دولة ، وخاصة الاتحاد الأوروبي ، بما في ذلك إيطاليا ، كانوا بالقرب من مكتب الدعي العام محامي أمن الدولة المصري ب القاهرة لإظهار تضامن ملموس مع المديرين الثلاثة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية - التي كان باتريك زكي يعمل معها - والذين تم إعتقالهم الاسبوع الماضي.



بالقرب من المبنى في الضواحي الشرقية للعاصمة المصرية إلتقى دبلوماسيون أفراد عائلات المديرين التنفيذيين الثلاثة الذين تم اعتقالهم في خمسة أيام (بما في ذلك المدير التنفيذي للمنظمة غير الحكومية ، جاسر عبد الرازق) ونشطاءآخرين، وذلك تضامنا من حكومات تسع دول من الاتحاد الأوروبي (إيطاليا ، ألمانيا ، فرنسا ، إسبانيا ، فنلندا ، أيرلندا ، هولندا ، الدنمارك ، السويد) وكذلك بريطانيا العظمى ، سويسرا وكندا.



حصل ممثلو 12 دولة على معلومات من أفراد الأسرة والمحامين الذين أفادوا أن اليوم استجوب عبد الرازق فقط وليس مدير الوحدة أيضا كريم عنارة وكذاك الاداري محمد بشير.



كما ذكرت منظمة العفو الدولية ، فإن الإثنين الأولين متهمان" بالانضمام إلى جماعة إرهابية "، "نشر الأخبار الكاذبة "و" إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ". بخلاف هذه التهم الثلاث فقد استجوب محمد بشير المدير الإداري بالمبادرة المصرية حول " جريمة تمويل إرهابي " . صدر قرار ضد الثلاثة بالحبس الإحتياطي 15 يوما.



