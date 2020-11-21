باتريك زكي: غدا نتيجة جلسة الإستماع

أنسامد - القاهرة - 21 نوفمبر / تشرين الثاني - صرحت هدى نصرالله ، محامية الطالب المصري بجامعة بولونيا المحتجز بالقاهرة باتريك زكي ل أنسا "حضر باتريك جلسة الاستماع التي عقدت في المكان المعتاد وسيتم إصدار قرار المحكمة غدا ".



عقدت الجلسة لتقرير ما إذا كان سيتم تمديد حبس باتريك لمدة 45 يوما أخرى أم لا لأكثر من عشرة أشهر بتهمة الدعاية التخريبية على فيسبوك.



وأضافت نصر الله لوكالة الأنباء الإيطالية عبر الهاتف "لقد تحدثت معه بعد عشر دقائق من الجلسة: إنه بخير وبصحة جيدة " وأضافت " باتريك زكي تحدث مرة أخرى أمام القضاة عن دراسته وقال إنه من الجيد للبلد أن يكون أحد أبنائه أستاذا بالخارج .



تستند اتهامات باتريك إلى عشر منشورات من حساب على فيسبوك يعتبره محاموه مزيفا ، لكنه صنف من بين أمور أخرى جريمة نشر أخبار كاذبة والتحريض على الاحتجاج والتحريض على العنف والإرهاب.



