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نشر سفر وطائرات ايطالية لمراقبة قوارب المهاجرين
    أنسامد - 6 نوفمبر / تشرين الثاني - أعلنت إيطاليا عن خطة لنشر سفن وطائرات إيطالية في المياه الدولية قبالة تونس لإبلاغ السلطات التونسية في حالة مغادرة قوارب محملة بالمهاجرين السواحل التونسية.

    أعدت إيطاليا هذه الخطة لمواجهة الارتفاع في تدفقات المهاجرين الذين يصلون للسواحل الايطالية، بالتعاون بين وزيرة الداخلية الإيطالية لوسيانا لامورجيز ونظيرها الفرنسي جيرالد دارمانان عقب لقائهما في روما.

    وقالت لامورجيز إن الخطة تنص على نشر وسائل بحرية وجوية والتي يمكن أن "تحذر تونس" في حالة وجود محاولات مغادرة لمهاجرين حتى تتمكن السلطات التونسية من التدخل بكل استقلالية، مضيفة أن تلك الخطة تحتاج "لانضمام تونس بشكل كامل لها".

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