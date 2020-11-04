وصول وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية الي القاهرة

انسامد - 4 نوفمبر - تشرين الثاني - وصل إلى القاهرة بعد ظهر اليوم الأربعاء " فتحى على عبد السلام باشاغا" وزير الداخلية فى حكومة الوفاق الليبية قادما على رأس وفد بطائرة خاصة من طرابلس فى زيارة لمصر هى الأولى منذ تعيينه يبحث خلالها دعم التعاون وآخر التطورات علي الساحة الليبية.



يضم الوفد المرافق لـ " باشاغا " أربعة من كبار مساعديه وصرحت مصادر مطلعة شاركت فى استقبال وزير الداخلية الليبى بمطار القاهرة :" سيلتقى باشاغا خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسئولين. ياتي الاجتماع لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر وليبيا خاصة فى المجالات الأمنية ومواجهة التنظيمات الإرهابية إلى جانب استعراض آخر التطورات على الساحة الليبية على ضوء الجهود الحالية لتحقيق التوافق بين كل الأطراف الليبية قبل فعاليات ملتقى الحوار السياسى الشامل فى تونس في التاسع من نوفمبر الجارى ..



