مصر .. التزام اليكس بنك تجاه المجتمع المصري

انسامد - 3 نوفمبر - تشرين الثاني - في تقريره السنوي اعاد اليكس بنك التأكيد علي التزاماته تجاه المجتمع المصري من بين ماقدمه..دعم الحرف اليدوية التقليدية ، وتأمين مأوي لأطفال الشوارع ، توفير الخدمات المالية الرقمية للنساء في القرى النائية ، بما يعادل عشرات ملايين من اليورو في شكل قروض صغيرة وصولاً إلى نهج جديد لجمع النفايات : قامت مجموعة اينتيزا ساوباولو، من خلال فرعها المصري اليكس بنك ، بالكثير على جبهات مختلفة علي مدي سنوات طويلة وحتي الان ، يركز "تقرير الاستدامة السنوي" الثالث المنشور مؤخرًا على الموقع الإلكتروني للبنك المصري الذي تسيطر عليه المجموعة الإيطالية بنسبة 80٪ على موضوع "إنشاء روابط لدعم الشباب" ، ولكن مجموعة الإنجازات التي يقدمها البنك أوسع بكثير ولا تقتصر على الشباب.



في خطاب موجه إلى المساهمين يتضمن عرضا لهذا التقرير اكد كل من رئيس اليكس بنك (مملوك 20٪ للحكومة المصرية) ، زياد بهاء الدين والمدير الإداري للبنك دانتي كامبيوني "نعمل دائما علي الحفاظ علي النمو المستمر لمحافظنا الخاصة بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم مبادرات ريادة الأعمال التي يقودها الشباب" .



و يؤكد مديرا البنك علي العمل على زيادة الشمول المالي والتركيز علي مجالات محو الأمية ، وزيادة الوعي البيئي ، وتعزيز دور المرأة ، وتوفير منصة للحرفيين المصريين" مع التأكيد أيضًا على الالتزام ببرنامج الأمم المتحدة التي تجمع بين البيئة والتمويل .



يوضح التقرير إنجازات عام 2019 ، لكن اليكس بنك يواصل التزامه على الرغم من وباء كوفيد-19 : ففي مايو الماضي ، تم الإعلان عن شراكة لإطلاق متجر افتراضي للحرف اليدوية المصرية الحقيقية ("إبداع من مصر") على منصة جوميا ، و هي منصة ألمانية على الإنترنت تستهدف إفريقيا ، موجودة في مصر.. والهدف هو وقف الانكماش في عائدات القطاع المقدرة بنسبة 70٪ في الربيع الماضي.



وفي إطار دعم الحرف اليدوية ، فإن المبادرة "الرائدة" المعترف بها هي تنشيط إنتاج السجاد في مدينة أبو تيج بمحافظة أسيوط وتوجيه الانتاج للتصدير .



منذ عام 2017 ، شارك اليكس بنك أيضًا في برنامج يسعى إلى مساعدة خمسة آلاف طفل من أطفال الشوارع وشارك في العام الماضي في توقيع مذكرة تفاهم جديدة لمساعدة علي ايواء هؤلاء الأطفال (تم تحقيق الهدف في 150 حالة) ، و تأمين الغذاء ، والفحوصات الطبية ، والتعليم حيث تم(انشاء 30 مدرسة) ، وتوجيه لأكبر سنًا للتدريب المهني.. كما تم مساعدة حوالي 2000 فتاة ، تم إعادة تسكين 20 بالمائة منهن داخل اسر افتراضية .



فيما يتعلق بـ "الإدماج المالي" للنساء في "المجتمعات الريفية المحرومة" فقد قدم البنك خدمات عديدة من بينها استخدام منصة "المحفظة الإلكترونية" ،و يشير التقرير إلى مشاركة مائة شخص في خطة تستهدف عشرة آلاف شخص خلال 24 شهرا