ايطاليا- تونس:مسابقات للموضة باسبوع الفن المفتوح بتونس

انسامد - 2 نوفمبر - تشرين الثاني - يصارع مجال الموضة لمقاومة الاندثار بسبب ما تسببت فيه جائحة الكورونا التي صبغت الكوكب بصبغة رمادية ..ويقاوم الاستسلام و الوقوع في براثن الحظر المفروض علي الافكار و طاقة الانطلاق..



يقدم الاسبوع الدولي للفن المفتوح الذي يقام في تونس تحت عنوان " مستقبلي" مساحة ابداعيةلمجال الموضة الذي قام باعادة صياغة ابعاده بطريقة ابداعية من خلال حفاظه علي تواجده علي منصات السوشيال ميديا و مبادرات تتعلق بموسم 2020.



و يتضمن الاسبوع مشروعين هذا العام .. الاول تحت عنوان " استراحات الموضة " من 5 نوفمبر الي3 ديسمبر و يقام خلاله عروضا للفيديو كليب الخاص بالموضة لكبار المصممين الايطاليين و التونسيين دون سن الثلاثين ..



وينظم العروض دوتشيو بوزيو منسق معهد الخياطة بسان لوران و جايا توسكي مديرة الاسبوع المفتوح للفن.



فيما يتعلق بهذا المشروع فهو عبارة عن عرض فيديوهات لايزيد طولها عن 180 ثانية يعرض فيديوهين مساء كل خميس في اطار برامج التليفزيون و الفيسبوك و انستجرام وستكون متاحة ايضاعلي اليوتيوب ..



وقد صمم مقاطع الفيديو شباب المصممين المتأهلين للتصفيات النهائية لمسابقة المصممين الصغار التي اقيمت في 31 يوليو تحت رعاية الاسبوع المفتوح بهدف تعزيز رؤية الموضة للأجيال الشابة تحت تاثيرالوباء ، من خلال تعزيز التجارب الرقمية مع المجموعات المعنية بالاستدامة وتعزيز الثقافات التي تؤدي إلى الإلهام الإبداعي.



اما المشروع الثاني فسيقام من 3 نوفمبر الي الاول من ديسمبر مساء كل ثلاثاء ( الساعة 20.30)من خلال برنامج يقدمه دوتشيو بوزيو عبارة عن 5 لقاءات مع 5 محترفين مشهورين في مجال الموضة والعلامات العالمية مثل انجارو وبرادا وسان لوران وشانيل .



يقام الاسبوع الفن المفتوح تحت رعاية و بمشاركةالمركز الثقافي الايطالي و السفارة الايطالية في تونس و السفارة السويسرية في تونس و غرفة التجارة والصناعة التونسية الايطالية و مجموعة اوليمبياس و المعهد الاوروبي للتصميم و ايسمودتونس.

