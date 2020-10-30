لويجي دي مايو يدعو السراج لمواصلة مهامه

أنسامد- 30 أكتوبر/ تشرين الأول - دعا وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج لمواصلة مهام منصبه لتجنب حدوث فراغ سياسي في البلاد، وذلك بعد اعلان السراج عزمه ترك منصبه في الأول من نوفمبر.



وقال دي مايو : نحن في مرحلة حاسمة لمستقبل ليبيا. وفي هذه المرحلة الدقيقة، من الضروري تجنب أي فراغ في السلطة أو أزمة مؤسسية يمكن أن تعرض التقدم المحرز والتقدم الذي نسعى لتحقيقه مع الحوار الليبي الليبي للخطر.



وتابع في تصريحات لوكالة "أنسا" : انطلاقا من هذا المنظور، هناك بالتأكيد أمل في أن يتمكن السراج، الذي نحيي فيه شجاعته وإحساسه بالمسؤولية، من قيادة البلاد خلال الحوار الليبي.



