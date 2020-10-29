دي مايو ، وقف إطلاق النار في ليبيا لتجنب الصراع الإقليمي

أنسامد - تل أبيب - 29 أكتوبر / تشرين الأول - صرح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أنه " في حالة ليبيا ، فإن السيناريو الجديد الذي ظهر في أعقاب اتفاقات وقف إطلاق النار الموقعة في جنيف لا يزال قائما وهو ضروري لمنع الصراع الليبي من التحول إلى صراع إقليمي "، مشيرا أن " إيطاليا تدعم تعزيز المؤسسات " جاء ذلك في تصريحات صحفية في ختام لقائه مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي في القدس.



كان وزير الخارجية الإيطالي قد وصل في وقت سابق إلى مطار بن غوريون في تل أبيب في زيارة للمنطقة ، حيث استقبله السفير الإيطالي جيانلويجي بينيديتي ، ثم توجه على الفور إلى القدس للقاء نظيره غابي أشكنازي.



