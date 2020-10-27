اتفاقات أوكسفام والاتحادالأوروبي وشمال إفريقياضدحقوق الانسان

انسامد - 27 اكتوبر - تشرين الاول - اطلقت منظمة اوكسفام تحذيرا من الاستعانة بمصادر خارجية لمراقبة الحدود الأوروبية المؤدية إلى شمال إفريقيا واتي لم تتمكن من وقف وفيات المهاجرين غرقا في البحر لانها اضافة الي ذلك تتسبب في انتهاكات حقوق الإنسان ، ليس فقط في ليبيا .



واشار تقرير المنظمة اليان أول من يدفع ثمناً باهظاً هو الفئات الأكثر ضعفاً من سكان تونس والمغرب مع آلاف الأشخاص الفارين من بلدان مثل سوريا وإريتريا والسودان وساحل العاج وليبيا ، في محاولة للوصول إلى أوروبا لتجنب ويلات الحرب.



والتقرير الذي يحمل اسم مصلحة مشتركة حقيقية يصور عواقب إدارة ظاهرة الهجرة في دولتين ، مثل تونس والمغرب ، حيث تم رصد العديد من الانتهاكات مثل الرفض التعسفي وظاهرة التمييز الممنهج ضد المهاجرين.



