جريمالدي:البحارة الايطاليين المحتجزين في ليبيا بخير

انسامد - 22 اكتوبر - تشرين الاول - اعلن السفير الايطالي في ليبيا
جوسيبي بوتشينو جريمالدي ان البحارة الايطاليين المحتجزين في ليبيا
بخير و يخضعون للفحص الطبي المنتظم ولا يعانون من اية مشاكل صحية
او اي مشاكل اخري كما انهم لا يخالطون باقي المساجين .
وقال السفير في مداخلته امام الدورة التاسعة للمؤتمر الاقتصادي بلو
سي لاند في مازارا ان القنصل الفخري قد اجتمع حول هذا الموضوع مع
النائب العام الليبي .
و اكد ان الحكومة الايطالية تعمل علي كل المستويات و مع كافة
الاطراف المعنية حتي يتم حل هذه المشكلة باسرع وقت ممكن واشار ان
قضية الصيادين الايطاليين علي راس اهتمامات الحكومة ووزارة
الخارجية والسفارة الايطالية في ليبيا .
و اردف السفير انه اثناء فترة عمله الاولي في السفارة الايطالية في
ليبيا في الفترة من 2011 الي 2015 قد تعرض لمثل هذا النوع من
المشكلات المعقدة و التي تحتاج الي فترات طويلة لحلها .
و اشار الي انه لم توجه للصيادين الصقليين اية اتهامات رسمية للان
والذين كانوا علي متن سفينتي صيد و بالتالي ففكرة محاكمتهم غير
مؤكدة ومازلنا في الانتظار .