جريمالدي:البحارة الايطاليين المحتجزين في ليبيا بخير

انسامد - 22 اكتوبر - تشرين الاول - اعلن السفير الايطالي في ليبيا جوسيبي بوتشينو جريمالدي ان البحارة الايطاليين المحتجزين في ليبيا بخير و يخضعون للفحص الطبي المنتظم ولا يعانون من اية مشاكل صحية او اي مشاكل اخري كما انهم لا يخالطون باقي المساجين .



وقال السفير في مداخلته امام الدورة التاسعة للمؤتمر الاقتصادي بلو سي لاند في مازارا ان القنصل الفخري قد اجتمع حول هذا الموضوع مع النائب العام الليبي .



و اكد ان الحكومة الايطالية تعمل علي كل المستويات و مع كافة الاطراف المعنية حتي يتم حل هذه المشكلة باسرع وقت ممكن واشار ان قضية الصيادين الايطاليين علي راس اهتمامات الحكومة ووزارة الخارجية والسفارة الايطالية في ليبيا .



و اردف السفير انه اثناء فترة عمله الاولي في السفارة الايطالية في ليبيا في الفترة من 2011 الي 2015 قد تعرض لمثل هذا النوع من المشكلات المعقدة و التي تحتاج الي فترات طويلة لحلها .



و اشار الي انه لم توجه للصيادين الصقليين اية اتهامات رسمية للان والذين كانوا علي متن سفينتي صيد و بالتالي ففكرة محاكمتهم غير مؤكدة ومازلنا في الانتظار .



