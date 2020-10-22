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جريمالدي:البحارة الايطاليين المحتجزين في ليبيا بخير
    انسامد - 22 اكتوبر - تشرين الاول - اعلن السفير الايطالي في ليبيا جوسيبي بوتشينو جريمالدي ان البحارة الايطاليين المحتجزين في ليبيا بخير و يخضعون للفحص الطبي المنتظم ولا يعانون من اية مشاكل صحية او اي مشاكل اخري كما انهم لا يخالطون باقي المساجين .

    وقال السفير في مداخلته امام الدورة التاسعة للمؤتمر الاقتصادي بلو سي لاند في مازارا ان القنصل الفخري قد اجتمع حول هذا الموضوع مع النائب العام الليبي .

    و اكد ان الحكومة الايطالية تعمل علي كل المستويات و مع كافة الاطراف المعنية حتي يتم حل هذه المشكلة باسرع وقت ممكن واشار ان قضية الصيادين الايطاليين علي راس اهتمامات الحكومة ووزارة الخارجية والسفارة الايطالية في ليبيا .

    و اردف السفير انه اثناء فترة عمله الاولي في السفارة الايطالية في ليبيا في الفترة من 2011 الي 2015 قد تعرض لمثل هذا النوع من المشكلات المعقدة و التي تحتاج الي فترات طويلة لحلها .

    و اشار الي انه لم توجه للصيادين الصقليين اية اتهامات رسمية للان والذين كانوا علي متن سفينتي صيد و بالتالي ففكرة محاكمتهم غير مؤكدة ومازلنا في الانتظار .

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