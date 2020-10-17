ليبيا:وزير بنغازي:مؤتمر "سرت الثاني" مستوحى من الأول

أنسامد - 17 أكتوبر / تشرين الأول - شدد وزير خارجية حكومة بنغازي الليبية الأستاذ عبد الهادي لحويج على لقاء المجتمع المدني لعشرات المدن الليبية في " مؤتمر سرت الثاني "، في إشارة إلى أول مؤتمر يعود تاريخه إلى عام 1922، غير المعترف به من الامم المتحدة .



وقال الوزير في رسالة صوتية لوكالة الأنباء الإيطالية أنسا في القاهرة "سنناقش (...) كيف يمكننا المساهمة مع المجتمع الدولي في حل الأزمة الليبية بطريقة عادلة ودائمة ". وتابع " مؤتمر اليوم يشمل مختلف شرائح المجتمع الليبي: محامون ، شباب ، نساء ، أحزاب ، كتل سياسية ، أساتذة جامعات ، منظمات المجتمع المدني والدفاع عن حقوق الإنسان ، صحفيون ، إعلاميون ، ضحايا حرب ، شيوخ قبائل ورجال دين "، مشيرا إلى مشاركة وفود من " 70 مدينة".



كان مؤتمر سرت الأول عام 1922 يدور حول توحيد الأجزاء الغربية والشرقية من ليبيا ، وفقا لما ذكره موقع مركز الأبحاث Epc.



وأكد السيد لويج " نريد اليوم مناقشة ميثاق سرت الثاني " ، مع الأخذ بعين الاعتبار " المبادرات السياسية السابقة مثل مؤتمر باليرمو "، معلنا أنه سيتم " مناقشة لماذا لم تنفذ تلك القرارات "وماذا يمكن للقيام به لحل الأزمة.



