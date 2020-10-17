ليبيا:وزير بنغازي:مؤتمر "سرت الثاني" مستوحى من الأول

أنسامد - 17 أكتوبر / تشرين الأول - شدد وزير خارجية حكومة بنغازي
الليبية الأستاذ عبد الهادي لحويج على لقاء المجتمع المدني لعشرات
المدن الليبية في " مؤتمر سرت الثاني "، في إشارة إلى أول مؤتمر
يعود تاريخه إلى عام 1922، غير المعترف به من الامم المتحدة .
وقال الوزير في رسالة صوتية لوكالة الأنباء الإيطالية أنسا في
القاهرة "سنناقش (...) كيف يمكننا المساهمة مع المجتمع الدولي في
حل الأزمة الليبية بطريقة عادلة ودائمة ".
وتابع " مؤتمر اليوم يشمل مختلف شرائح المجتمع الليبي: محامون ،
شباب ، نساء ، أحزاب ، كتل سياسية ، أساتذة جامعات ، منظمات
المجتمع المدني والدفاع عن حقوق الإنسان ، صحفيون ، إعلاميون ،
ضحايا حرب ، شيوخ قبائل ورجال دين "، مشيرا إلى مشاركة وفود من "
70 مدينة".
كان مؤتمر سرت الأول عام 1922 يدور حول توحيد الأجزاء الغربية
والشرقية من ليبيا ، وفقا لما ذكره موقع مركز الأبحاث Epc.
وأكد السيد لويج " نريد اليوم مناقشة ميثاق سرت الثاني " ، مع
الأخذ بعين الاعتبار " المبادرات السياسية السابقة مثل مؤتمر
باليرمو "، معلنا أنه سيتم " مناقشة لماذا لم تنفذ تلك القرارات
"وماذا يمكن للقيام به لحل الأزمة.