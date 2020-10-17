Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
تقارير خاصة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

 تقارير خاصة
كونتي : نحن لا نشارك في الحروب ونحن مع الحل السياسي
    أنسامد - 17 أكتوبر / تشرين الأول - قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي "أن إيطاليا لا تشارك في صراع أهلي متعمد، ولكن تعمل على إيجاد الحل السياسي. ونحن دولة تسعى إلى السلام ، كما أن إيطاليا أيضا لا تحارب بالوكالة " وأكد رئيس الوزراء الإيطالي - خلال مشاركته في مهرجان "ليمز" في جنوة - أن بلاده تؤيد الحل السياسي والحوار في ليبيا. وفي إشارة إلى وجود حرب أهلية وحرب بالوكالة في ليبيا ، قال كونتي إن إيطاليا لديها مصالح في ليبيا في الماضي واليوم ، لكن روما ليست طرفا في الصراع ولا توافق على المشاركة في حروب بالوكالة.

    وأشار كونتي إنه على الرغم من أن التحالف يبدو أنه يمر بفترة ضعيفة مقارنة بالماضي ، إلا أنه تحالف قوي بكل الطرق ، مشيدا بدور تركيا فيه ، قائلا إنه لا يزال فعالا في العديد من المجالات وله أهمية استراتيجية.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    الصحفي الشهير بييرو أنجيلا يتحدث عن الصندوق الأثري في روما

    ألبوم الصور