كونتي : نحن لا نشارك في الحروب ونحن مع الحل السياسي

أنسامد - 17 أكتوبر / تشرين الأول - قال رئيس الوزراء الإيطالي
جوزيبي كونتي "أن إيطاليا لا تشارك في صراع أهلي متعمد، ولكن تعمل
على إيجاد الحل السياسي. ونحن دولة تسعى إلى السلام ، كما أن
إيطاليا أيضا لا تحارب بالوكالة "
وأكد رئيس الوزراء الإيطالي - خلال مشاركته في مهرجان "ليمز"
في جنوة - أن بلاده تؤيد الحل السياسي والحوار في ليبيا.
وفي إشارة إلى وجود حرب أهلية وحرب بالوكالة في ليبيا ، قال كونتي
إن إيطاليا لديها مصالح في ليبيا في الماضي واليوم ، لكن روما ليست
طرفا في الصراع ولا توافق على المشاركة في حروب بالوكالة.
وأشار كونتي إنه على الرغم من أن التحالف يبدو أنه يمر بفترة
ضعيفة مقارنة بالماضي ، إلا أنه تحالف قوي بكل الطرق ، مشيدا بدور
تركيا فيه ، قائلا إنه لا يزال فعالا في العديد من المجالات وله
أهمية استراتيجية.