كونتي : نحن لا نشارك في الحروب ونحن مع الحل السياسي

أنسامد - 17 أكتوبر / تشرين الأول - قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي "أن إيطاليا لا تشارك في صراع أهلي متعمد، ولكن تعمل على إيجاد الحل السياسي. ونحن دولة تسعى إلى السلام ، كما أن إيطاليا أيضا لا تحارب بالوكالة " وأكد رئيس الوزراء الإيطالي - خلال مشاركته في مهرجان "ليمز" في جنوة - أن بلاده تؤيد الحل السياسي والحوار في ليبيا. وفي إشارة إلى وجود حرب أهلية وحرب بالوكالة في ليبيا ، قال كونتي إن إيطاليا لديها مصالح في ليبيا في الماضي واليوم ، لكن روما ليست طرفا في الصراع ولا توافق على المشاركة في حروب بالوكالة.



وأشار كونتي إنه على الرغم من أن التحالف يبدو أنه يمر بفترة ضعيفة مقارنة بالماضي ، إلا أنه تحالف قوي بكل الطرق ، مشيدا بدور تركيا فيه ، قائلا إنه لا يزال فعالا في العديد من المجالات وله أهمية استراتيجية.



