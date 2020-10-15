Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
تقارير خاصة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

 تقارير خاصة
قداس بالعربية في كنيسة سانتا ريتا في كاسيا للشعب اللبناني
مع طقس ماروني إبتداء من 22 أكتوبر حتى مايو
    أنسامد - بيروجيا ، 15 أكتوبر / تشرين الأول -- كشف الأب لوتشيانو دي ميتشيلي، الراعي الجديد لكنيسة سانتا ريتا في كاسيا أنه سيقام قداس باللغة العربية بحضور جماهير عربية في البازليك لإظهار قرب أكثر من الشعب اللبناني ، ومكرسة دائما لقديس "المستحيل ". وأضاف في تصريح لأنسا أنه في إطار المبادرة "′ سيتم الاحتفال بهم بالطقس الماروني ، وهي الطائفة المسيحية في لبنان ، ابتداء من 22 أكتوبر ، تشرين الأول ، مرة في الشهر حتى شهر مايو ". وأشار الأب لوتشيانو دي ميتشيلي " بمجرد انتهاء الاحتفال الإفخارستي ، سنأتي أمام جرة ريتا وستكون حاضنة لقداس من أهل لبنان ، باللغة العربية دائما ويتم بثه على قناة اليوتيوب الخاصة بالدير حتى يتمكن من دخول منازل هؤلاء الذين لا يستطيعون الحركة ويعانون من الضيق "، مذكرا أيضا أنه " منذ 20 عاما ، كل يوم ، تقوم الراهبات الأوغسطينيات بتأدية الدعاء للشعب اللبناني الذي عاني دائما من توترات قوية".

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    الصحفي الشهير بييرو أنجيلا يتحدث عن الصندوق الأثري في روما

    ألبوم الصور