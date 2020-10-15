قداس بالعربية في كنيسة سانتا ريتا في كاسيا للشعب اللبناني

أنسامد - بيروجيا ، 15 أكتوبر / تشرين الأول -- كشف الأب لوتشيانو دي ميتشيلي، الراعي الجديد لكنيسة سانتا ريتا في كاسيا أنه سيقام قداس باللغة العربية بحضور جماهير عربية في البازليك لإظهار قرب أكثر من الشعب اللبناني ، ومكرسة دائما لقديس "المستحيل ". وأضاف في تصريح لأنسا أنه في إطار المبادرة "′ سيتم الاحتفال بهم بالطقس الماروني ، وهي الطائفة المسيحية في لبنان ، ابتداء من 22 أكتوبر ، تشرين الأول ، مرة في الشهر حتى شهر مايو ". وأشار الأب لوتشيانو دي ميتشيلي " بمجرد انتهاء الاحتفال الإفخارستي ، سنأتي أمام جرة ريتا وستكون حاضنة لقداس من أهل لبنان ، باللغة العربية دائما ويتم بثه على قناة اليوتيوب الخاصة بالدير حتى يتمكن من دخول منازل هؤلاء الذين لا يستطيعون الحركة ويعانون من الضيق "، مذكرا أيضا أنه " منذ 20 عاما ، كل يوم ، تقوم الراهبات الأوغسطينيات بتأدية الدعاء للشعب اللبناني الذي عاني دائما من توترات قوية".



