قداس بالعربية في كنيسة سانتا ريتا في كاسيا للشعب اللبناني

أنسامد - بيروجيا ، 15 أكتوبر / تشرين الأول -- كشف الأب لوتشيانو
دي ميتشيلي، الراعي الجديد لكنيسة سانتا ريتا في كاسيا أنه سيقام
قداس باللغة العربية بحضور جماهير عربية في البازليك لإظهار قرب
أكثر من الشعب اللبناني ، ومكرسة دائما لقديس "المستحيل ".
وأضاف في تصريح لأنسا أنه في إطار المبادرة "′ سيتم الاحتفال بهم
بالطقس الماروني ، وهي الطائفة المسيحية في لبنان ، ابتداء من 22
أكتوبر ، تشرين الأول ، مرة في الشهر حتى شهر مايو ".
وأشار الأب لوتشيانو دي ميتشيلي " بمجرد انتهاء الاحتفال
الإفخارستي ، سنأتي أمام جرة ريتا وستكون حاضنة لقداس من أهل لبنان
، باللغة العربية دائما ويتم بثه على قناة اليوتيوب الخاصة بالدير
حتى يتمكن من دخول منازل هؤلاء الذين لا يستطيعون الحركة ويعانون
من الضيق "، مذكرا أيضا أنه " منذ 20 عاما ، كل يوم ، تقوم
الراهبات الأوغسطينيات بتأدية الدعاء للشعب اللبناني الذي عاني
دائما من توترات قوية".