اسبوع اللغة الايطالية في تونس من 19 الي 25 اكتوبر

انسامد - 14 اكتوبر - تشرين الاول - يعمل المعهد الثقافي الايطالي في تونس للاعداد للدورة الثالثة عشر للاحتفال باسبوع اللغة الايطالية في العالم والذي سيجري هذا العام في تونس في الفترة من 19 الي25 اكتوبر الحالي تحت اسم " اللغة الايطالية بين الكلمة والرسوم التوضيحية و الرسوم الهزلية والجداريات . ياتي الاحتفال هذا العام في اطارالاجراءات و السيناريوهات الجديدة التي فرضتها الاحوال الصحية حول العالم..وقد انطلقت هذه المبادرة بهدف تعزيز انتشار اللغة الايطالية.



وتتم الفعاليات تحت رعاية رئيس الجمهورية ووزارة التعاون الدولي واكاديمية كروسكا.. بالتعاون مع سفارتي ايطاليا و سويسرا في تونس .



و يتضمن الاحتفال برنامجا غنيا و متنوعا بهدف اختراق عالم الرسوم المتحركة علي اختلاف اشكالها بالاضافة الي معرض يقام في مقر المركز الثقافي ويكون متاحا علي الانترنت بالاضافةالي عدة فعاليات تحت شعار اللغة الايطالية بين الكلمة و الصورة والافكارالتي يمكن تقاسمها حتي و لو علي مسافات بعيدة.