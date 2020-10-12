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وزير الثقافة :"خوذات الثقافة الزرقاء" تبدأ مهة في لبنان
إصلاح الأضرار التي لحقت التراث الثقافي اللبناني بعد إنفجار بيروت
    أنسامد - 12 أكتوبر / تشرين الأول - غادر هذا الصباح روما إلى لبنان خمسة خبراء مدنيين وعسكريين من أعضاء فريق " الخوذ ات الزرقاء للثقافة " بتكليف من الحكومة الإيطالية، ومبادرة وزير الثقافة الإيطالي داريو فرانشيسكيني، بعد الانفجار الخطير في أغسطس الماضي الذي أدي لتدمير ميناء بيروت.

    وأوضح فرانشيسكيني "أن هذه المهمة تأتي عقب عملية نفذت مؤخرا في ألبانيا عقب زلزال 26 نوفمبر 2019 ، وهي تؤكد قدرة فريق " قوة العمل الإيطالية يونيت فور هيريتتاج "للاستجابة للتحديات في الوقت المناسب وللعدد المتزايد من حالات الطوارئ من أجل حماية التراث الثقافي ".

    تهدف مهمة " الخوذ ات الزرقاء للثقافة " إلى إصلاح الأضرار التي لحقت بالتراث الثقافي اللبناني وتقييم التدخلات المزمعة لتقليل المزيد من الخسارة في الأصول المعنية.

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