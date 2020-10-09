الاتحاد الأوروبي يتابع قضية باتريك جورج زكي

أنسامد - 9 أكتوبر/ تشرين الأول - قال بيتر ستانو المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء يتابعون قضية باتريك جورج زكي الطالب المصري لدي جامعة بولونيا الايطالية والمحتجز في مصر منذ أكثر من ثمانية أشهر بتهمة نشر أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر والعنف في صفحته بموقع فيس بوك.



وقال بيتر ستانو لوكالة "أنسا" ردا على سؤال إذا ما كان جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية أثار قضية باتريك جورج الشهر الماضي في اجتماع مع وزير الخارجية المصري سامح شكري : يتابع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء قضية باتريك جورج زكي من خلال إثارة القضية مع مصر وكذلك على مستوى الأمم المتحدة.



وأضاف : يواصل الاتحاد الأوروبي معالجة هذه القضية وغيرها مع نظرائه المصريين في إطار حوارنا المستمر وتعاوننا مع مصر وكذلك في سياق حقوق الإنسان في المحافل الدولية متعددة الأطراف.



وتابع ستانو : اخر مرة طلب فيها الاتحاد الأوروبي اطلاق سراح باتريك جورج زكي كانت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشيرًا إلى بيان أصدره في جنيف في 25 سبتمبر الماضي الممثل الدائم لألمانيا نيابة عن الاتحاد الأوروبي، الذي جدد المطالبة بالإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان ومن بينهم محمد الباقر، وعمرو إمام وباتريك جورج زكي، وإبراهيم متولي حجازي وإسراء عبد الفتاح وإبراهيم عز الدين.



وذكرت مصادر مطلعة أن ضغوط بوريل خلال الاجتماع مع شكري والمداخلة في مجلس حقوق الإنسان تم بناءً على طلب السفارة الإيطالية في مصر.



كما أكد نشطاء يناضلون من أجل إطلاق سراح باتريك الدور الذي لعبته السفارة الإيطالية في القاهرة.



