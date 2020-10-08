مظاهرات في ايطاليا للمطالبة بالافراج عن باتريك زكي

انسامد - 8 اكتوبر - تشرين الاول - ينظم نشطاء سياسيون 3 مظاهرات بعد ظهر اليوم في كل من روما و ميلانو وتورينو مظاهرات للمطالبة بالافراج عن باتريك زكي الطالب المصري الذي يدرس في ايطاليا و المقبوض عليه في مصر بتهمة نشر أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر و التحريض علي العنف و ارتكاب جرائم ارهابية علي صفحة منسوبة له علي الفيسبوك..



كانت محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة مشورة امس قررت باستمرار حبس باتريك جورج ٤٥ يومًا إضافيًا على ذمة التحقيقات. أمرت المحكمة باستمرار الحبس بالرغم من عدم السماح لباتريك من حضور الجلسة بالرغم من أنه تم نقله لمبنى انعقاد الجلسة وكان متواجد به أثناء انعقادها. منذ أيام أكمل باتريك ثمانية أشهر كاملة من الحبس الاحتياطي، في الأشهر الثمانية الأخيرة تمسك محاميي باتريك بالسعي وراء كل فرصة قانونية لإثبات براءته وكل فرصة حتى للمطالبة بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي. وكان باتريك قد اعتقل يوم 7 فبراير لدي وصوله للقاهرة قادما من ايطاليا..وبحسب منظمة العفو الدولية ، فإنه يواجه عقوبة تصل إلى 25 عامًا في السجن .



