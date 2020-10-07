الفالح ل انسا:نبارك كل ما يؤدي الي رآب الصدع بين الليبين

انسامد - 7 اكتوبر - تشرين الاول - قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية عزالدين الفالح حول لقاءات بوزنيقة والغردقة نبارك دائما كل ما من شأنه رآب الصدع بين الليبين ونحن دائما مع حقن دماء ووحدة التراب الليبي .



و اشار ف تصريحات خاصة لوكالة الانباء الايطالية -انسا - نحن نتابع عن كثب المحادثات واللقاءات السياسية في بوزنيقة المغربية والعسكرية بالغردقة المصرية وما يمكن أن يتمخض عنهما ، في المقابل نأمل من الأمم المتحدة والدول المعنية بالملف الليبي دعم مخرجات هذه اللقاءات التي يجب أن تكون في صالح الوطن والمواطن ضمن إطار التوزيع العادل للثروة والمناصب السيادية ، كما انهُ لايمكن القبول بأي محاولة من اي طرف للالتفاف على الجيش العربي الليبي .



وقال" لا نتوقع أي نجاح لمخرجات كل هذه اللقاءات على الأرض إلا في حال تم سحب المرتزقة الذين جليتهم تركيا إلي ليبيا ووقف المجلس الرئاسي التلاعب بأموال الشعب الليبي من خلال الإسراع في عقد صفقات مشبوهة مع بعض الشركات التركية بشكل مريب قبل إستقالة السراج من المجلس الرئاسي هذا إن كان هناك له نيه في الاستقالة نهاية أكتوبر الجاري .



واكد ان الحكومة الليبية الدور المصري الكبير الذي تلعبه مصر للحفاظ على وحدة وسلامة التراب الليبي ولا يفوت الحكومة الليبية أن تتقدم بالتحية والتقدير للمملكة المغربية ملكا و حكومة وشعباً لإستضافتها محادثات ابوزنيقة .

