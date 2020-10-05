ايطاليا والاتحاد الاوروبي يقيمون برنامج التنمية الريفية

انسامد - 5 اكتوبر - تشرين الاول - يعمل كل من ادارة التعاون الايطالي والاتحاد الأوروبي على تعزيز التنمية الريفية في ثلاث محافظات مصرية هي مطروح والمنيا والفيوم عبر برنامج الاتحاد الأوروبي المشترك للتنمية الريفية (2014-2020) والذي تنفذه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والتنمية الإيطالية، من خلال السفارة الإيطالية في مصر بمساعدة فنية من الوكالة الإيطالية للتعاون وبتمويل يقدر بـ 11 مليون يورو، إضافة إلى منحة من الاتحاد الأوروبي تصل إلى 21.9 مليون يورو.



أشار جيامباولو كانتيني؛ سفير إيطاليا لدى مصر، إلى أن برنامج الاتحاد الأوروبي المشترك للتنمية الريفية يهدف إلى تعزيز قدرات الجمعيات الريفية، لكل من المزارعين وغير المزارعين على حد سواء، من حيث الإدارة المستدامة للموارد المحلية واستكشاف حلول مبتكرة لزيادة الدخل. وأضاف: "يسعى البرنامج لتحسين نوعية حياة الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية من خلال زيادة الإنتاج الزراعي المستدام عبر إدارة المياه والموارد الطبيعية بشكل أكثر فعالية وكفاءة، وتحسين سبل المعيشة الريفية بتعزيز الأنشطة المدرة للدخل".



ومن جانبه قال كريستيان برجر؛ سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر إن الاتحاد الأوروبي أصبح خلال السنوات الماضية شريكًا مهمًا بشكل متزايد في هذا القطاع، بمساهمة إجمالية تصل إلى أكثر من 200 مليون يورو للبرامج السابقة والحالية. وأضاف أن أول برنامج زراعي مدعوم من الاتحاد الأوروبي مر على تنفيذه أكثر من 20 عاما. وأوضح قائلا: "يأتي برنامج الاتحاد الأوروبي المشترك للتنمية الريفية في إطار أوسع من الدعم الذي نقدمه للمناطق الريفية ولتطوير الزراعة في البلاد في مصر".



اكتسب القائمون على برنامج الاتحاد الأوروبي المشترك للتنمية الريفية مجموعة واسعة من الخبرات على مدار فترة التنفيذ والتي تشاركوها مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، وذلك خلال الفعالية الختامية المقامة اليوم الأحد في القاهرة.



تم التخطيط للبرنامج في البداية ليكون على مدار خمس سنوات، ليتم تمديدها لاحقًا إلى ست سنوات. تم تنفيذ البرنامج من خلال 11 دعوة لتقديم عروض مع منظمات مصرية ودولية، و 14 دعوة لتقديم عطاءات، 4 منها تتعلق مباشرة بإعادة تأهيل البنية التحتية للري بمحافظتي المنيا والفيوم.



السلطات المصرية الرئيسية في البرنامج هي: وزارة التعاون الدولي كمنسق وطني، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي باعتبارها الوزارة الرئيسية، ووزارة الموارد المائية والري، ووزارة التنمية المحلية.



وموّل الاتحاد الأوروبي في محافظة مطروح فيما يتصل بالبرنامج "مكون إزالة الألغام" الذي نفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.



يهدف برنامج الاتحاد الأوروبي المشترك للتنمية الريفية إلى المساهمة في تطوير المعرفة القائمة على أفضل الممارسات أثناء إعداد المشاريع المستقبلية في التنمية الريفية. ففي محافظة مطروح، طوّر المشروع أفضل ممارسات حصاد المياه في الأراضي الجافة في المنطقة الساحلية الشمالية الغربية في مصر. زاد المشروع أيضًا من قدرة الرعاة على الصمود وعمل على تعزيز المؤشرات الجغرافية. في المنيا والفيوم، أدى المشروع إلى زيادة إنتاجية الأراضي والمياه من خلال إعادة تأهيل شبكة الري وممارسات إدارة النفايات.



