نواب ايطاليون يناشدون كانتيني الإفراج عن باتريك زكي

أنسامد - بولونيا ، الأول من أكتوبر / تشرين الأول - وجهه 26 عضوا من أعضاء البرلمان الأوروبي الإيطاليين نداءا إلى السفير الإيطالي بالقاهرة جيامباولو كانتيني ، بشأن قضية الناشط والطالب المصري باتريك جورج زكي - 29 عاما - في جامعة بولونيا والمسجون في مصر منذ ما يقرب من 8 أشهر .



وأشاروا "باتريك جورج زكي هو سجين رأي وأن السفارة الإيطالية بمثابة المتحدث الرسمي أمام الحكومة المصرية تتقدم بطلب حازم وواضح لإطلاق سراح أشخاص اليوم في السجن بسبب التعبير السلمي عن أفكارهم أو للدفاع عن حقوق الإنسان ابتداء من باتريك زكي ".



وأضافوا " لقد قدرنا حقا الاهتمام الذي كرسته السفارة لقضيته خلال جلسات الاستماع الأولى - كما يقولون - لكن على الرغم من الاهتمام الدولي ، ظل باتريك في السجن لأكثر من مائتي يوم ".



