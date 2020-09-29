إيطاليا توقع ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط..حضور سفير مصر

انسامد - 29 سبتمبر - ايلول - شارك السفير هشام بدر، سفير جمهورية مصر العربية في روما، في مراسم توقيع الحكومة الإيطالية - ممثلا عنها السيدة / أليساندرا تودي وكيل وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية والمختصة بشئون الطاقة على الميثاق الرسمي الخاص لتحويل منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة دولية مقرها القاهرة.



من جانبها، أشادت المسئولة الإيطالية بأن منتدى غاز شرق المتوسط الذي أصبح الآن حقيقة واقعة ، يعد أحد أهم الأطر الإقليمية في مجال الطاقة، إذ يخلق تعاونا إيجابيا لصالح ازدهار البلدان المؤسسة والمنطقة بأسرها، وأضافت أنه في مرحلة صعبة من الاقتصاد العالمي فإن الاستثمارات في قطاع الطاقة اليوم يمكن أن تساعد في دفع عجلة الانتعاش الاقتصادي إثر تداعيات جائحة الكورونا.



كما أعربت وكيلة الوزارة عن تقديرها لعملية التنسيق التي يقوم بها الجانب المصري، كما أكدت استمرار التزام إيطاليا بأنشطة المنتدى واللجنة الاستشارية المعنية به .



من جانبه، أكد السفير بدر على أهمية العلاقات المصرية الإيطالية وحرص القيادة السياسية في الدولتيّن على تعزيز أوجه الصداقة والتعاون بين الجانبين لخدمة المصالح المُشتركة، ومن أجل ازدهار ورخاء البلديّن، وأن التعاون القائم بين مصر وإيطاليا في مجال الطاقة والغاز الطبيعي يعد أحد الأمثلة في هذا الإطار، مضيفاً أن المنظمة الجديدة تعد منصة لخلق حوار مُنظم بين الدول الأعضاء حول الغاز الطبيعي وفرص التعاون بشأنه على المستويين الإقليمي والدولي.



كما أشاد السفير المصري بالدور الإيطالي النشط والفعال الذي ساهم في نجاح جهود إنشاء المنظمة في فترة لم تتجاوز العشرين شهرًا منذ أن أطلقت مصر المبادرة. كما أوضح السفير المصري أن مصر بادرت بإطلاق المنتدى ليكون أول منظمة دولية من نوعها تعتني بتعزيز التعاون بمجال الغاز في منطقة شرق المتوسط، مشيراً إلى أن مصر دعمت طلب إيطاليا بدخول ثلاث شركات إيطالية كبرى في اللجنة الاستشارية للصناعة التابعة للمنتدى وهي ENI وSNAM وSAIPEM، موضحًا أن دخول الشركات الإيطالية في اللجنة سيتيح لإيطاليا الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي ستبزغ جراء التعاون بين دول المتوسط، بما يعود بالإيجاب على الاقتصاد الإيطالي.



هذا، وأكد السفير هشام بدر أن تكامل الدورين المصري والإيطالي في أعمال منتدى غاز شرق المتوسط سيكون أحد المحفزات الرئيسية لنجاح مساعي دول المنطقة في تعزيز منظومة أمن الطاقة في المتوسط.



