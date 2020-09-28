تأجيل محاكمة باتريك الطالب المصري الدارس في ايطاليا

انسامد - 28 سبتمبر - ايلول - قررت محكمة الجنايات المنعقدة في معهد امناء الشرطة في طره تاجيل الي 7 اكتوبر محاكمة باتريك جورج زكي الطالب المصري الذي يدرس بجامعة بولونيا بتهمة نشر معلومات كاذبة علي صفحته علي موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي لم يحضر باتريك - الذي القي القبض عليه في فبراير الماضي - الجلسة الاخيرة بسبب تعذر حضوره لاسباب امنية يرجع الي الحادث الذي وقع مؤخرا بسجن طره شديد الحراسة حين حاول 4 من المحكومين بالاعدام الهروب من محبسهم و قد تم قتلهم عندماتصدي لهم حرس السجن كما لقي ضابطان و 2 مجندين مصررعهمااثناء الاحداث.



