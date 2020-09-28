تأجيل محاكمة باتريك الطالب المصري الدارس في ايطاليا

انسامد - 28 سبتمبر - ايلول - قررت محكمة الجنايات المنعقدة في
معهد امناء الشرطة في طره تاجيل الي 7 اكتوبر محاكمة باتريك جورج
زكي الطالب المصري الذي يدرس بجامعة بولونيا بتهمة نشر معلومات
كاذبة علي صفحته علي موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي
لم يحضر باتريك - الذي القي القبض عليه في فبراير الماضي - الجلسة
الاخيرة بسبب تعذر حضوره لاسباب امنية يرجع الي الحادث الذي وقع
مؤخرا بسجن طره شديد الحراسة حين حاول 4 من المحكومين بالاعدام
الهروب من محبسهم و قد تم قتلهم عندماتصدي لهم حرس السجن كما لقي
ضابطان و 2 مجندين مصررعهمااثناء الاحداث.