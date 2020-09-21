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مهاجرون:وصول 263 معظمهم تونسيون الي لامبيدوزا
    انسامد - أجريجنتو ، 21 سبتمبر / أيلول - وصل اثنا عشر قاربًا على متنها 263 مهاجراً ، معظمهم تونسيون ، إلى لامبيدوزا أثناء الليل. في حوالي الساعة 1.30 صباحًا ، تم تعقب 85 مهاجراً من قبل الشرطة مباشرة بعد وصولهم الي كالا بيزانا . في الساعة 3.30 ، نزل 11 تونسيًا و 39 ليبيًا و 20 تونسيًا عند رصيف فافارولو - بعد أن رست قواربهم الصغيرة الثلاثة في أمام الجزيرة بمساعدة زورق دورية. في غضون ذلك ، وصل قارب صغير يحمل 14 تونسياً إلى رصيف مادونينا.

    قبل الساعة 5 صباحًا بوقت قصير ، وصل زورق يحمل علي متنه 10 تونسيين إلى رصيف مادونينا بواسطة زورق الدورية .

    بعد فترة وجيزة اوقفت الاشارات التحذيرية 4 قوارب صغيرة أخرى - على متنها 7 و 21 و 16 و 17 تونسيًا . بعد السابعة صباحا ، هبط زورقان آخران علي متنهما 13 و 10 تونسيين.

    تم نقلهم جميعًا إلى مراكز الاستقبال حيث يوجد أكثر من 1200 مهاجرا.

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