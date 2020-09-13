وصول 20 لاجئًا إلى إيطاليا ضمن مشروع ممرات جامعية

أنسامد - 13 سبتمبر/ أيلول - وصل 20 لاجئًا حاصلين على منح دراسية إلى مطار ليوناردو دا فينشي في العاصمة الايطالية روما صباح يوم الجمعة لاستكمال مسيرتهم الأكاديمية في 10 جامعات إيطالية بفضل مشروع الممرات الجامعية للاجئين.



ووفقا لبيان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن الطلاب ومن بينهم امرأة قادمين من إريتريا والسودان وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتم اختيارهم على أساس الجدارة الأكاديمية والدافع من خلال اعلان عام عن طريق لجنة اختيار تحددها كل جامعة.



وبمجرد انتهاء فترة الحجر الصحي الإلزامي بسبب حالة طوارئ فيورس كورونا، سيبدأ الطلاب مسارهم الجامعي في جامعات كالياري وفلورنسا ولاكويلا وميلانو وبادوفا وبيروجيا وبيزا وروما وساساري وجامعة إيواف فى فينيسيا.



جاء مشروع الممرات الجامعية للاجئين في إطار التعاون بين وزارة الخارجية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وفرع إيطاليا لمنظمة (كاريتاس). وقد تحقق المشروع أيضًا بفضل دعم جامعة بولونيا (التي قامت بالترويج للنسخة الأولى من المشروع في عام 2019) وشبكة واسعة من الشركاء في إثيوبيا وفي إيطاليا، والذين سيوفرون الدعم اللازم للطلاب طوال فتر الماجستير.



وأعربت كيارا كاردوليتي ممثلة المفوضية في إيطاليا عن سعادتها الكبيرة بهذه النتيجة غير العادية، مشيرة إلى أنه من خلال هذه المبادرة، تُظهر إيطاليا رغبتها في أن تكون في المقدمة للتوصل لحلول مبتكرة لحماية اللاجئين.



وفقًا لتقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعنوان "معا من أجل تعليم اللاجئين"، الذي صدر الأسبوع الماضي، فإن 3% فقط من اللاجئين على مستوى العالم يمكنهم الوصول إلى التعليم العالي. تسعى وكالة الأمم المتحدة بحلول عام 2030 لتحقيق معدل تسجيل 15% في برامج التعليم العالي للاجئين، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة والتطلعات المشروعة للاجئين لبناء مستقبلهم بكرامة.



