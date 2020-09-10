ايطاليا - صيد: سفينة تونسية تحاول قرصنة قارب صقلي

انسامد - 10 سبتمبر - ايلول - ادان كل من السناتور ستيفانو
كاندياني ، السكرتير الإقليمي لرئيس رابطة الشمال و
اناليزا تاردينو عضو البرلمان الاوروبي عن لجنة الصيد تعرض قارب
صقلي للقرصنة من قبل قارب تونسي..
قال المسئولان ان الذي حدث الليلة الماضية في لامبيدوزا غير مقبول
و اشارا الي ان هذا ياتي في اطار سلسلة من الانتهاكات التي يتعرض
لها الصيادون الايطاليون المعرضون بشكل دائم لمخاطر القرصنة.
و اشارا الي ان صعود البحارة التونسيين علي متن القارب الصقلي كاد
ان يتسبب في كارثة اصطدام القاربين اللذين كانا علي مسافة 12 ميل
من المياه الاقليمية .
و رغم التقارير العديدة المقدمة الي السلطات المختصة حول
الاعتداءات التي تتعرض لها وحدات البحرية التابعة لنا الا ان الوضع
لا يتغير و مازالت الاعتداءات مستمرة و مازالت وحدات اسطولنا تتعرض
لمخاطر كبيرة و اصبح من الحتمي التوصل لاستراتيجية محددة حول ضرورة
حماية هذا القطاع الذي مازالت تتجاهله الحكومة الوطنية .
و تسائل المسئولان حول ما قدمه كل من وزيري الخارجية لويجي دي مايو
و الداخلية لامورجيزي خلال زيارتهما الاخيرة لتونس اكثر من تقديم
11 مليون يورو لمراقبة تحركات قوارب المهاجرين غير الشرعيين و التي
لوم تتوقف قط.