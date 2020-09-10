ايطاليا - صيد: سفينة تونسية تحاول قرصنة قارب صقلي

انسامد - 10 سبتمبر - ايلول - ادان كل من السناتور ستيفانو كاندياني ، السكرتير الإقليمي لرئيس رابطة الشمال و اناليزا تاردينو عضو البرلمان الاوروبي عن لجنة الصيد تعرض قارب صقلي للقرصنة من قبل قارب تونسي.. قال المسئولان ان الذي حدث الليلة الماضية في لامبيدوزا غير مقبول و اشارا الي ان هذا ياتي في اطار سلسلة من الانتهاكات التي يتعرض لها الصيادون الايطاليون المعرضون بشكل دائم لمخاطر القرصنة.



و اشارا الي ان صعود البحارة التونسيين علي متن القارب الصقلي كاد ان يتسبب في كارثة اصطدام القاربين اللذين كانا علي مسافة 12 ميل من المياه الاقليمية .



و رغم التقارير العديدة المقدمة الي السلطات المختصة حول الاعتداءات التي تتعرض لها وحدات البحرية التابعة لنا الا ان الوضع لا يتغير و مازالت الاعتداءات مستمرة و مازالت وحدات اسطولنا تتعرض لمخاطر كبيرة و اصبح من الحتمي التوصل لاستراتيجية محددة حول ضرورة حماية هذا القطاع الذي مازالت تتجاهله الحكومة الوطنية .



و تسائل المسئولان حول ما قدمه كل من وزيري الخارجية لويجي دي مايو و الداخلية لامورجيزي خلال زيارتهما الاخيرة لتونس اكثر من تقديم 11 مليون يورو لمراقبة تحركات قوارب المهاجرين غير الشرعيين و التي لوم تتوقف قط.



