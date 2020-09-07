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ليبيا: دي مايو ، الآن وقف إطلاق النار فعال وطويل الأمد
    أنسامد - روما ، 7 سبتمبر / أيلول - قال وزير الخارجية لويجي دي مايو أنه من "الأولوية المطلقة" أن تتوصل أطراف النزاع في ليبيا إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار الفعلي والطويل الأمد وأن "يتوقف إنتاج النفط في أسرع وقت ممكن". وأشار في مقابلة مع " فورنيش نت " إننا نتوقع أن يقدم الجنرال حفتر أيضا مساهمة بناءة في هذه المجالات "، في إشارة إلى نتائج زيارته في سبتمبر إلى الدولة الأفريقية ، بعد أيام قليلة من إعلان وقف الأعمال العدائية من قبل رئيس حكومة الاتفاق الوطني فايز السراج ورئيس البرلمان الشرقي عقيلة صالح.

    وأضاف دي مايو " في اجتماعاتي مع السراج وعقيلة أكدت دعم إيطاليا الكامل لسياسة شاملة لحل الأزمة وشجع المحاورين على ترجمة الالتزامات المعلنة في بياناتهم إلى حقائق ملموسة ".

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