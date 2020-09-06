Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
تقارير خاصة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

 تقارير خاصة
ثلث الايطاليين يؤكدون أهمية سياحة النبيذ للصناعة الايطالية
    أنسامد - 6 سبتمبر/ أيلول - كشف مسح أجراه مرصد الزراعة الايطالي Reale Mutua بمناسبة موسم الحصاد أن 41% من الإيطاليين يعتقدون أن قطاع سياحة النبيذ يعطي زخما للصناعة الايطالية.

    تظهر بيانات الاستطلاع على وجه الخصوص أن واحدًا من كل ثلاثة ايطاليين ممن شملهم الاستطلاع (31%) يعتقدون أن سياحة النبيذ تدعم الاقتصاد المحلي، فيما يرى 23% أن لها تأثير ايجابي كبير على الاقتصاد الوطني .

    وكشف الاستطلاع أيضًا أن واحدًا من كل أربعة إيطاليين (22%) غير مهتمين بسياحة النبيذ الأجنبية. تظهر الدراسة أيضًا أن أكثر من ثلث الإيطاليين (42%) يقولون إنهم يتصفحون المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي للتعرف على النبيذ وتنظيم رحلات سياحية ورحلات استكشافية عن سياحة النبيذ.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    سي ووتش ايطاليا تنقذ لاجئين غير شرعيين

    ألبوم الصور