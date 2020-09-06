ثلث الايطاليين يؤكدون أهمية سياحة النبيذ للصناعة الايطالية

أنسامد - 6 سبتمبر/ أيلول - كشف مسح أجراه مرصد الزراعة الايطالي
Reale Mutua بمناسبة موسم الحصاد أن 41% من الإيطاليين يعتقدون أن
قطاع سياحة النبيذ يعطي زخما للصناعة الايطالية.
تظهر بيانات الاستطلاع على وجه الخصوص أن واحدًا من كل ثلاثة
ايطاليين ممن شملهم الاستطلاع (31%) يعتقدون أن سياحة النبيذ تدعم
الاقتصاد المحلي، فيما يرى 23% أن لها تأثير ايجابي كبير على
الاقتصاد الوطني .
وكشف الاستطلاع أيضًا أن واحدًا من كل أربعة إيطاليين (22%) غير
مهتمين بسياحة النبيذ الأجنبية. تظهر الدراسة أيضًا أن أكثر من ثلث
الإيطاليين (42%) يقولون إنهم يتصفحون المواقع الالكترونية ووسائل
التواصل الاجتماعي للتعرف على النبيذ وتنظيم رحلات سياحية ورحلات
استكشافية عن سياحة النبيذ.