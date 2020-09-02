السلطات الليبية تحتجز قاربي صيد إيطاليين شمال بنغازي

أنسامد - 2 سبتمبر / أيلول - إحتجزت السلطات الليبية قاربي صيد من مازارا ديل فالو ، أتارييكا وميدينا على بعد 35 ميلا شمال بنغازي.



تمكن زورقا صيد آخران ، مبحران في الجوار ، من الفرار .



تم إحتجاز قوارب الصيد الإيطالية في وقت متأخر من مساء أمس ، على بعد حوالي 40 ميلا من ساحل بنغازي ، وهي منطقة كان بها 9 أو 10 قوارب. هذا ما قاله عمدة مازارا ديل فالو ، سالفاتور كوينسي. وأضاف" ليس لدي عناصر لدعم فرضيتي ، لكنني أعتقد أن التوقيت ليس عشوائيا: لقد حدث الاحتجاز بينما كان وزير خارجيتنا لويجي دي مايو في ليبيا ونفذته السلطات البحرية التي هي جزء من الحكومة التي نصبت نفسها في شرق البلاد ".



وقالت نائبة M5s "طواقم القاربين بخير وهم على متن قواربهم فيتا مارتينسيليو". ,وأشارت "أنا أتابع المفاوضات الدبلوماسية وآمل أن يتم حل الموضوع في أقرب وقت ممكن".



