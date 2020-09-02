السراج يطالب بعودة الشركات الايطالية الي ليبيا

انسامد - 2 سبتمبر - ايلول - قام وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو بزيارة الي ليبيا واضعا نصب عينيه ضرورة اعطاءدفعة جديدة للاستثمارات الايطالية في البلاد و التي تعتبرها روما ايضا وسيلة لتحقيق الاستقرار و النمو للشعب الليبي .



بدأ الوزير الايطالي زيارته بلقاء مع الفاعلين السياسيين بداية من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الذي اعلن رسميا و بوضوح تام عن ترحيب ليبيا بعودة الشركات الايطالية للعمل في ليبيا كما قرر السراج تشكيل لجنة مشتركة ايطالية ليبية تتخصص في القضايا الاقتصادية والتي سيكون من ضمن مهامها اعادةاطلاق المشاريع المعلنة منذ 2008 و التي ابرمت قبل قتل القذافي في 2011 والتي ظلت مجمدة بسبب الوضع في ليبيا .



و قد اكد دي مايو علي اهمية ليبيا كلاعب مهم في المنطقة و التي تقف في مفترق طرق حاسم و اعرب عن رغبة ايطاليا علي بناء نموذج جديد للتنمية في البحر المتوسط و ازدهار التجارة و تشجيع فرص النمو.



و التقي ايضا دي مايو مع كل من عقيلة صالح رئيس برلمان طبرق و مع رئيس شركة النفط الوطنية مصطفي صنع الله و رئيس المجلس الاعلي للدولة خالد المشري.



و علي صعيد اخر قام الممثل السامي للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل بزيارة الي ليبيا والتقي رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج حول ضرورة دفع العملية السياسية والعودة لاجتماعات اللجنة العسكرية5+5 .



كما التقي بوريل مع رئيس شركة النفط الوطنية مصطفي صنع الله و ناقش معه ضرورة استئناف انتاج النفط الليبي و تخصيص عوائده لصالح الشعب الليبي.



