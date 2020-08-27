غويريني:عملية ايريني مهمة لمراقبة توريد السلاح لليبيا

انسامد - 27 اغسطس - اب - شدد وزير الدفاع الايطالي، لورينزو غويريني على أهمية عملية إيريني الاوروبية لمراقبة الامتثال لحظر توريد السلاح الى ليبيا وعلى ضرورة تزويدها بالاصول العسكرية اللازمة.



جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي للوزير الايطالي مع نظيرته الألمانية أنيغريت كرامب كارنباور، الذي عقد الليلة الماضية في برلين في ختام الاجتماع غير الرسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت مذكرة صدرت في روما الخميس.



ودعا غويريني الى "تشجيع ودعم وقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف عملية برلين"، مشيرا الى أنه "لهذا السبب، فإن عملية إيريني لها دور مهم للغاية ومن الضروري تزويدها بالأصول المناسبة".



كما تطرق الاجتماع الثنائي الى قضايا من بينها شرق المتوسط ​ ولبنان والتعاون في المجال الصناعي بين روما وبرلين.



وبشأن شرق المتوسط ​​، أكد الوزير أن "النهج الثابت والموقف المتوازن ضروريان من أجل السعي لمزيد من التعاون والحوار بين الفاعلين الإقليميين" بالمنطقة ، مشددا على عزم إيطاليا العمل "لصالح احترام القانون الدولي وحماية المصالح الوطنية".



